Бразилия представила план отказа от ископаемого топлива — The Guardian

3 ноября правительство Бразилии представило глобальную дорожную карту постепенного отказа от ископаемого топлива. Документ предлагает странам начать сокращать зависимость от угля, нефти и газа уже сейчас, не дожидаясь появления новых технологий или изменений в экономике. Как сообщает The Guardian, бразильские власти считают, что такой переход может сочетаться с экономическим развитием и сокращением бедности.

Рекомендации без обязательных сроков

Дорожная карта не является обязательной и не содержит дедлайнов или промежуточных показателей. Каждой стране предлагается самостоятельно оценить уровень зависимости от ископаемого топлива и выбрать инструменты для перехода. Президент саммита COP30 Андре Корреа ду Лагу заявил, что эти документы должны помочь сместить фокус климатических конференций ООН с согласования новых договоренностей на реализацию уже принятых целей. Он также призвал привлечь к работе министерства финансов, транспорта, энергетики и инфраструктуры.

Среди рекомендуемых мер — срочное сокращение сжигания и выбросов газа в атмосферу на нефтяных и газовых объектах, уменьшение субсидий на использование или производство ископаемого топлива, а также наращивание мощностей возобновляемой энергетики. В документе отмечается, что метан как парниковый газ в 80 раз мощнее углекислого газа, поэтому такие меры могут иметь немедленный эффект.

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Замечания относительно темпов перехода

Профессор климатической науки и политики Имперского колледжа Лондона Йори Рогель назвал дорожные карты шагом вперед, однако обратил внимание на отсутствие четко определенных темпов изменений, сроков и ключевых ориентиров. По его мнению, это оставляет неопределенность относительно действий, необходимых для достижения целей Парижского соглашения — ограничить глобальное потепление значительно ниже 2°C и, желательно, до 1,5°C.

Отдельная дорожная карта для лесов

Бразилия также представила дорожную карту по прекращению и обращению вспять вырубки лесов. В ней со ссылкой на данные ООН указано, что для защиты лесов к 2030 году ежегодно может потребоваться около 300 млрд долларов, а к 2050 году — 500 млрд долларов. В настоящее время доступное финансирование оценивается примерно в 85 млрд долларов в год. В документе также подчеркивается важность регулирования торговли между странами с лесными массивами и странами-потребителями, чтобы усложнить продажу товаров с вырубленных территорий.

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