W Polsce ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w pierwszej połowie 2026 roku były drugimi najwyższymi w Unii Europejskiej po uwzględnieniu siły nabywczej. Według Eurostatu wskaźnik wyniósł 41,12 standardu siły nabywczej (PPS) za 100 kWh, informuje Notes from Poland.

Ceny w ujęciu nominalnym

W ujęciu nominalnym polskie gospodarstwa domowe płaciły 29,99 euro za 100 kWh. Był to siódmy wynik wśród 27 państw UE i więcej niż średnia w bloku wynosząca 28,32 euro. Najwyższe ceny nominalne odnotowano w Irlandii — 38,71 euro za 100 kWh, w Niemczech — 36,18 euro, a w Belgii — 35,75 euro.

Po uwzględnieniu różnic w kosztach życia Polskę wyprzedzała jedynie Rumunia ze wskaźnikiem 46,89 PPS za 100 kWh. Najniższe ceny według tego kryterium były na Malcie — 13,75 PPS, na Węgrzech — 14,7 PPS oraz w Luksemburgu — 15,47 PPS.

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Wzrost i struktura rachunków

W pierwszej połowie 2026 roku ceny w Polsce, przeliczone na PPS, wzrosły o 10,7% w porównaniu z drugą połową 2025 roku. Był to drugi pod względem tempa wzrost cen w UE po Finlandii. W porównaniu z pierwszą połową 2025 roku wskaźnik wzrósł o 17,6% — był to czwarty wynik w Unii Europejskiej.

Podatki i opłaty stanowiły 39% końcowej ceny energii elektrycznej dla polskich gospodarstw domowych — był to największy udział w UE. Dla porównania, w Niemczech wynosił on 23,6%, a średnia w Unii Europejskiej — 18,6%. Bez podatków i opłat nominalna cena energii elektrycznej w Polsce byłaby nieco niższa niż 16 euro za 100 kWh, podczas gdy średnia w UE wynosiła 20,27 euro.

Wśród przyczyn wysokich kosztów publikacja wymienia zależność Polski od węgla: w ubiegłym roku zapewnił on nieco ponad połowę produkcji energii elektrycznej w kraju. Niemal cały węgiel dla polskich elektrowni jest wydobywany w kraju, a jego spalanie wiąże się z kosztami emisji w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS).

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