Польша вторая в ЕС по ценам на электроэнергию в PPS — Notes from Poland

В Польше цены на электроэнергию для домохозяйств в первом полугодии 2026 года были вторыми по величине в Европейском союзе после корректировки на покупательную способность. По данным Евростата, показатель составил 41,12 стандарта покупательной способности (PPS) за 100 кВт·ч, сообщает Notes from Poland.

Цены в номинальном выражении

В номинальном выражении польские домохозяйства платили 29,99 евро за 100 кВт·ч. Это был седьмой показатель среди 27 государств ЕС и выше среднего уровня в блоке — 28,32 евро. Самые высокие номинальные цены зафиксировали в Ирландии — 38,71 евро за 100 кВт·ч, Германии — 36,18 евро и Бельгии — 35,75 евро.

После учета различий в стоимости жизни Польшу опережала лишь Румыния с показателем 46,89 PPS за 100 кВт·ч. Самые низкие цены по этому критерию были на Мальте — 13,75 PPS, в Венгрии — 14,7 PPS и Люксембурге — 15,47 PPS.

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Рост и структура счетов

В первом полугодии 2026 года цены в Польше, пересчитанные в PPS, выросли на 10,7% по сравнению со вторым полугодием 2025 года. Это было второе по темпам роста подорожание в ЕС после Финляндии. По сравнению с первым полугодием 2025 года показатель вырос на 17,6% — четвёртый результат в Европейском союзе.

Налоги и сборы составляли 39% конечной цены электроэнергии для польских домохозяйств — наибольшую долю в ЕС. Для сравнения, в Германии она равнялась 23,6%, а средний показатель в Европейском союзе — 18,6%. Без налогов и сборов номинальная цена электроэнергии в Польше была бы немного ниже 16 евро за 100 кВт·ч, тогда как средний уровень в ЕС составлял 20,27 евро.

Среди причин высоких затрат издание называет зависимость Польши от угля: в прошлом году он обеспечил чуть более половины производства электроэнергии в стране. Почти весь уголь для польских электростанций добывается внутри страны, а его сжигание предполагает расходы на выбросы в рамках Системы торговли выбросами ЕС (ETS).

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