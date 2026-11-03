В США средняя цена бензина в день промежуточных выборов достигла $4,11 за галлон — это рекордный показатель для дня голосования за весь период наблюдений. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на данные сервиса GasBuddy по состоянию на вторник после полудня.

Предыдущий рекорд был в 2022 году

Предыдущий максимум зафиксировали во время выборов 2022 года, когда средняя цена составляла около $3,75 за галлон. Данные правительства США, на которые ссылается издание, не скорректированы с учетом инфляции.

Рост стоимости топлива стал одной из тем кампании перед промежуточными выборами. The Hill связывает высокие цены с препятствованием судоходству и атаками Ирана в Ормузском проливе — важном маршруте, по которому нефть покидает регион Персидского залива. Издание отмечает, что через пролив сейчас проходит больше нефти, чем в начале войны с Ираном, однако цены в США остаются высокими.

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Цены на топливо стали фактором кампании

По оценке The Hill, высокие расходы на топливо могут отразиться на позициях Республиканской партии в последний день голосования. Издание приводит данные трекера аналитика Нейта Сильвера: средний уровень одобрения работы президента Дональда Трампа в отношении инфляции составил 24%, тогда как почти 70% опрошенных не одобряли его действия в этой сфере.

Согласно данным партнера The Hill Decision Desk HQ, общий рейтинг одобрения Трампа имел отрицательный баланс в 20 пунктов. Последний опрос Reuters/Ipsos показал, что почти половина избирателей назвала стоимость жизни важнейшим фактором для своего голосования; такие ответы давали схожие доли республиканцев, демократов и независимых избирателей.

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