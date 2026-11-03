W USA średnia cena benzyny w dniu wyborów śródokresowych osiągnęła 4,11 dolara za galon — jest to rekordowy wskaźnik dla dnia głosowania w całym okresie obserwacji. Poinformował o tym The Hill, powołując się na dane serwisu GasBuddy z wtorkowego popołudnia.

Poprzedni rekord padł w 2022 roku

Poprzednie maksimum odnotowano podczas wyborów w 2022 roku, gdy średnia cena wynosiła około 3,75 dolara za galon. Dane rządu USA, na które powołuje się publikacja, nie są skorygowane o inflację.

Wzrost kosztów paliwa stał się jednym z tematów kampanii przed wyborami śródokresowymi. The Hill wiąże wysokie ceny z utrudnieniami w żegludze i atakami Iranu w Cieśninie Ormuz — ważnym szlaku, którym ropa opuszcza region Zatoki Perskiej. Publikacja zaznacza, że obecnie przez cieśninę przepływa więcej ropy niż na początku wojny z Iranem, jednak ceny w USA pozostają wysokie.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ceny paliw stały się czynnikiem kampanii

Według oceny The Hill wysokie wydatki na paliwo mogą wpłynąć na pozycję Partii Republikańskiej w ostatnim dniu głosowania. Publikacja przytacza dane z trackera analityka Nate'a Silvera: średni poziom poparcia dla działań prezydenta Donalda Trumpa w sprawie inflacji wyniósł 24%, podczas gdy niemal 70% ankietowanych nie aprobowało jego działań w tej dziedzinie.

Według danych partnera The Hill, Decision Desk HQ, ogólny rating poparcia dla Trumpa miał ujemne saldo 20 punktów. Ostatni sondaż Reuters/Ipsos pokazał, że niemal połowa wyborców wskazała koszty życia jako najważniejszy czynnik przy podejmowaniu decyzji wyborczej; podobnych odpowiedzi udzielały zbliżone odsetki republikanów, demokratów i niezależnych wyborców.

Czytaj nas na