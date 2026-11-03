Польща друга в ЄС за цінами на електроенергію в PPS — Notes from Poland

У Польщі ціни на електроенергію для домогосподарств у першому півріччі 2026 року були другими за величиною в Євросоюзі після коригування на купівельну спроможність. За даними Євростату, показник становив 41,12 стандарту купівельної спроможності (PPS) за 100 кВт·год, повідомляє Notes from Poland.

Ціни в номінальному вимірі

У номінальному вираженні польські домогосподарства платили 29,99 євро за 100 кВт·год. Це був сьомий показник серед 27 держав ЄС і більше за середній рівень у блоці — 28,32 євро. Найвищі номінальні ціни зафіксували в Ірландії — 38,71 євро за 100 кВт·год, Німеччині — 36,18 євро та Бельгії — 35,75 євро.

Після врахування різниці у вартості життя Польщу випередила лише Румунія з показником 46,89 PPS за 100 кВт·год. Найнижчі ціни за цим критерієм були на Мальті — 13,75 PPS, в Угорщині — 14,7 PPS та Люксембурзі — 15,47 PPS.

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Зростання та структура рахунків

У першому півріччі 2026 року ціни в Польщі, перераховані у PPS, зросли на 10,7% порівняно з другим півріччям 2025 року. Це було друге за темпами зростання подорожчання в ЄС після Фінляндії. Порівняно з першим півріччям 2025 року показник зріс на 17,6% — четвертий результат у Євросоюзі.

Податки та збори становили 39% кінцевої ціни електроенергії для польських домогосподарств — найбільшу частку в ЄС. Для порівняння, у Німеччині вона дорівнювала 23,6%, а середній показник у Євросоюзі — 18,6%. Без податків і зборів номінальна ціна електроенергії в Польщі була б трохи меншою за 16 євро за 100 кВт·год, тоді як середній рівень у ЄС становив 20,27 євро.

Серед причин високих витрат видання називає залежність Польщі від вугілля: торік воно забезпечило трохи понад половину виробництва електроенергії в країні. Майже все вугілля для польських електростанцій видобувають усередині країни, а його спалювання передбачає витрати на викиди в межах Системи торгівлі викидами ЄС (ETS).

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