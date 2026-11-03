波兰按PPS计算的电价在欧盟排名第二——Notes from Poland

经购买力调整后，2026年上半年波兰家庭电价在欧盟中位居第二。根据欧盟统计局的数据，该指标为每100千瓦时41.12购买力标准（PPS），Notes from Poland报道。

名义价格

按名义价格计算，波兰家庭每100千瓦时支付29.99欧元。这在欧盟27个成员国中排名第七，高于欧盟平均水平28.32欧元。名义价格最高的是爱尔兰，每100千瓦时38.71欧元；其次是德国，为36.18欧元；比利时为35.75欧元。

考虑生活成本差异后，只有罗马尼亚以每100千瓦时46.89 PPS的指标超过波兰。按这一标准计算，价格最低的是马耳他，为13.75 PPS；匈牙利为14.7 PPS；卢森堡为15.47 PPS。

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增长和账单结构

2026年上半年，按PPS换算的波兰电价较2025年下半年上涨10.7%。这是欧盟内继芬兰之后增速第二快的涨价。与2025年上半年相比，该指标上涨17.6%，在欧盟中位列第四。

税费占波兰家庭最终电价的39%，是欧盟中占比最高的。作为比较，德国的这一比例为23.6%，欧盟平均水平为18.6%。若不计税费，波兰的名义电价将略低于每100千瓦时16欧元，而欧盟平均水平为20.27欧元。

该媒体将高成本的原因之一归为波兰对煤炭的依赖：去年，煤炭提供了该国略高于一半的发电量。波兰发电厂所用的煤炭几乎全部在国内开采，燃烧煤炭还会产生欧盟排放交易体系（ETS）下的排放成本。

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