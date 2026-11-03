南非95号和93号汽油价格预计每升下调1分，而柴油批发价格预计每升下调109.82至119.82分。该国矿产和石油资源部对此作出通报。

税收减免

据《每日公牛报》报道，由于此前小型预算中宣布下调燃油税，避免了燃油价格出现更大幅度上涨。与此同时，这一效果被所谓的slate levy上调逾48分部分抵消，该项费用升至每升135.84分。

当原油进口成本超过消费者在加油站支付的燃油金额时，将征收这项费用。它反映了该国采购和分销燃油的成本与燃油销售所得资金之间的差额。

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燃油税变化

从11月4日至12月1日，柴油燃油税预计每升下调3兰特，汽油每升下调1.50兰特。至2027年1月5日，柴油预计每升下调1.50兰特，汽油每升下调1兰特。

这项减免将由100亿兰特提供资金，这笔资金此前已转入中央能源基金，随后返还至国家收入基金和紧急情况储备金。财政部长埃诺赫·戈东瓜纳称，这是一项临时减税，其财政成本为100亿兰特的收入减少。

该部门还表示，布伦特原油在计算期内的平均价格从每桶101美元升至108美元。兰特兑美元的平均汇率为16.55，而上一时期为16.21。这些指标连同税费都会影响该国燃油零售价格。

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