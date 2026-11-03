У ПАР бензин подешевшає на 1 цент, дизель — більш як на 1 ранд — Daily Maverick

У ПАР 95-й і 93-й бензин має подешевшати на 1 цент за літр, а гуртові ціни на дизельне пальне — на 109,82–119,82 цента за літр. Про це повідомив Департамент мінеральних і нафтових ресурсів країни.

Податкове послаблення

Як повідомляє Daily Maverick, істотнішого подорожчання пального вдалося уникнути завдяки зниженню паливного збору, оголошеному в попередньому мінібюджеті. Водночас його ефект частково нівелювало підвищення так званого slate levy більш ніж на 48 центів — до 135,84 цента за літр.

Цей збір застосовують, коли вартість імпорту сирої нафти перевищує суму, яку споживачі платять за пальне на заправках. Він відображає різницю між витратами на закупівлю та розподіл пального в країні й коштами, отриманими від його продажу.

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Зміни паливного збору

З 4 листопада до 1 грудня паливний збір мають зменшити на 3 ранди за літр дизельного пального та на 1,50 ранда за літр бензину. До 5 січня 2027 року для дизеля передбачене зниження на 1,50 ранда за літр, а для бензину — на 1 ранд.

Фінансування послаблення забезпечать коштом 10 млрд рандів, які раніше переказали до Центрального енергетичного фонду, а потім повернули до Національного фонду доходів і резерву на випадок надзвичайних ситуацій. Міністр фінансів Енох Годонгвана назвав це тимчасовим скороченням податків із фіскальною вартістю 10 млрд рандів у вигляді недоотриманих доходів.

Департамент також повідомив, що середня ціна нафти Brent за розрахунковий період зросла зі 101 до 108 доларів за барель. Середній курс ранда до долара становив 16,55 проти 16,21 у попередньому періоді. Ці показники разом із податками та зборами впливають на роздрібні ціни пального в країні.

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