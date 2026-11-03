W RPA ceny benzyny 95 i 93 mają spaść o 1 cent za litr, a hurtowe ceny oleju napędowego — o 109,82–119,82 centa za litr. Poinformował o tym krajowy Departament Zasobów Mineralnych i Naftowych.

Ulga podatkowa

Jak podaje Daily Maverick, większego wzrostu cen paliw udało się uniknąć dzięki obniżeniu opłaty paliwowej ogłoszonemu w poprzednim minibudżecie. Jednocześnie jej efekt został częściowo zniwelowany przez podwyżkę tzw. slate levy o ponad 48 centów — do 135,84 centa za litr.

Opłatę tę stosuje się, gdy koszt importu ropy naftowej przekracza kwotę, którą konsumenci płacą za paliwo na stacjach. Odzwierciedla ona różnicę między kosztami zakupu i dystrybucji paliwa w kraju a środkami uzyskanymi z jego sprzedaży.

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Zmiany opłaty paliwowej

Od 4 listopada do 1 grudnia opłata paliwowa ma zostać obniżona o 3 randy za litr oleju napędowego i o 1,50 randa za litr benzyny. Do 5 stycznia 2027 roku przewidziano obniżkę o 1,50 randa za litr dla diesla oraz o 1 randa za litr dla benzyny.

Ulga zostanie sfinansowana z 10 mld randów, które wcześniej przekazano do Centralnego Funduszu Energetycznego, a następnie zwrócono do Krajowego Funduszu Dochodów i rezerwy na sytuacje nadzwyczajne. Minister finansów Enoch Godongwana nazwał to tymczasową obniżką podatków o koszcie fiskalnym 10 mld randów w postaci utraconych dochodów.

Departament poinformował również, że średnia cena ropy Brent w okresie rozliczeniowym wzrosła ze 101 do 108 dolarów za baryłkę. Średni kurs randa wobec dolara wyniósł 16,55 wobec 16,21 w poprzednim okresie. Wskaźniki te, wraz z podatkami i opłatami, wpływają na detaliczne ceny paliw w kraju.

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