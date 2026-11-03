В ЮАР цены на бензин марок 95 и 93 должны снизиться на 1 цент за литр, а оптовые цены на дизельное топливо — на 109,82–119,82 цента за литр. Об этом сообщил Департамент минеральных и нефтяных ресурсов страны.

Налоговое послабление

Как сообщает Daily Maverick, более существенного роста цен на топливо удалось избежать благодаря снижению топливного сбора, объявленному в предыдущем мини-бюджете. В то же время его эффект частично нивелировало повышение так называемого slate levy более чем на 48 центов — до 135,84 цента за литр.

Этот сбор применяется, когда стоимость импорта сырой нефти превышает сумму, которую потребители платят за топливо на заправках. Он отражает разницу между расходами на закупку и распределение топлива в стране и средствами, полученными от его продажи.

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Изменения топливного сбора

С 4 ноября по 1 декабря топливный сбор должны снизить на 3 ранда за литр дизельного топлива и на 1,50 ранда за литр бензина. До 5 января 2027 года для дизеля предусмотрено снижение на 1,50 ранда за литр, а для бензина — на 1 ранд.

Послабление профинансируют за счет 10 млрд рандов, которые ранее были перечислены в Центральный энергетический фонд, а затем возвращены в Национальный фонд доходов и резерв на случай чрезвычайных ситуаций. Министр финансов Энох Годонгвана назвал это временным сокращением налогов с фискальной стоимостью 10 млрд рандов в виде недополученных доходов.

Департамент также сообщил, что средняя цена нефти Brent за расчетный период выросла со 101 до 108 долларов за баррель. Средний курс ранда к доллару составил 16,55 против 16,21 в предыдущем периоде. Эти показатели вместе с налогами и сборами влияют на розничные цены на топливо в стране.

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