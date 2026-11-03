塞浦路斯议员讨论了一项法案，该法案规定加油站将向顾客开具收据，详细列出燃油价格中的税款、缴费和收费。该倡议旨在提高价格形成的透明度，Cyprus Mail报道。

该倡议的内容

该法案由DISY党议员尼科斯·乔治乌提出。按照他的设想，消费者将能够看到每升燃油价格中有多少是产品成本，有多少用于税款、缴费和其他款项。

乔治乌表示，在家庭和企业生活成本不断上升的情况下，消费者知情是实现透明度、监督和信任的前提。同时，他承认该倡议本身不会成为“神奇的解决方案”，也不会降低燃油价格。

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反应和燃油价格

乔治乌表示，详细收据将有助于追踪账单开具情况，并使政府部门能够更有效地监管市场。DIKO党议员阿达莫斯·阿斯普里斯指出，该提案引发了一系列实际问题。

Alma党议员伊里尼·哈拉兰比杜支持这一想法。她表示，在给汽车加油后，人们将知道燃油价格中有多少资金流向国家，多少流向企业。

10月底，消费者权益保护部门表示，数十家加油站没有立即或完全在价格中体现政府对取暖燃油税的下调。9月初，政府将汽油和柴油消费税降低8.33欧分/升的措施延长至11月底。周二，无铅95号汽油的平均零售价为每升1.713欧元，柴油为每升2.002欧元。

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