Dubajski benchmark ropy przeszedł w stan contango po raz pierwszy od początku lipca: na początku tygodnia kontrakt listopadowy był notowany o około 2 USD za baryłkę taniej niż kontrakt grudniowy. Może to wskazywać na osłabienie obaw przed niedoborem ropy naftowej na Bliskim Wschodzie, informuje OilPrice.

Oznaka nadwyżki podaży

Contango to struktura rynku, w której kontrakty z późniejszą datą dostawy kosztują więcej niż kontrakty najbliższe. Według oceny publikacji taka różnica cen stała się pierwszą od lipca oznaką wystarczającej bieżącej podaży w regionie.

Fizyczne przepływy ropy z Bliskiego Wschodu stopniowo rosły przez ostatnie dwa miesiące. Producenci z państw Zatoki Perskiej zintensyfikowali przeładunki ładunków między tankowcami w Zatoce Omańskiej po przepłynięciu przez statki Cieśniny Ormuz.

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Notowania ropy z Bliskiego Wschodu osłabły

Wzrost podaży w ostatnich tygodniach wywierał presję na notowania Dubai i Murban. Sprzyjało to zakupom przez azjatyckie rafinerie, przede wszystkim w Indiach: wybierały one dodatkowe partie ropy z Bliskiego Wschodu zamiast droższych rosyjskich baryłek z wyższymi kosztami frachtu.

Pod koniec października ceny fizycznych partii ropy z Bliskiego Wschodu spadły, ponieważ wolumeny dostaw z regionu w poszczególne dni i tygodnie zbliżały się do poziomu sprzed wojny, z wyjątkiem Iranu. Premia ropy omańskiej względem Dubai, wykorzystywana jako wskaźnik stanu fizycznego rynku regionu, dwa tygodnie temu spadła do najniższego poziomu od końca lipca.

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