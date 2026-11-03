Дубайский нефтяной бенчмарк перешел в состояние контанго впервые с начала июля: в начале недели ноябрьский контракт торговался примерно на $2 за баррель дешевле декабрьского. Это может свидетельствовать об ослаблении опасений по поводу нехватки сырой нефти на Ближнем Востоке, сообщает OilPrice.

Признак избытка предложения

Контанго — это структура рынка, при которой контракты с более поздней датой поставки стоят дороже ближайших. По оценке издания, такая разница в ценах стала первым с июля признаком достаточного текущего предложения в регионе.

Физические потоки нефти с Ближнего Востока постепенно росли в течение последних двух месяцев. Производители стран Персидского залива активизировали перевалку грузов между танкерами в Оманском заливе после прохождения судами Ормузского пролива.

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Котировки ближневосточной нефти ослабли

Увеличение предложения в последние недели оказывало давление на котировки Dubai и Murban. Это способствовало закупкам азиатскими нефтепереработчиками, прежде всего в Индии: они выбирали дополнительные партии ближневосточной нефти вместо более дорогих российских баррелей с более высокими расходами на фрахт.

В конце октября цены на физические партии нефти с Ближнего Востока снизились, поскольку объемы поставок из региона в отдельные дни и недели приближались к довоенному уровню, за исключением Ирана. Премия оманской нефти к Dubai, используемая как показатель состояния физического рынка региона, две недели назад опустилась до самого низкого уровня с конца июля.

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