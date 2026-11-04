Brent зріс до $104,42 на тлі невизначеності щодо Ірану — Asharq Al-Awsat

Ціни на нафту зросли в середу під час волатильних торгів, оскільки інвестори очікували подальших кроків Сполучених Штатів у війні з Іраном. Ф’ючерси на Brent станом на 05:10 за Гринвічем подорожчали на 82 центи, або 0,8%, до 104,42 долара за барель. Американська нафта West Texas Intermediate додала 50 центів, або 0,5%, до 96,59 долара за барель, відігравши попереднє зниження, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Ризики для постачання

Напередодні Brent закрився на найнижчому рівні майже за чотири тижні: трейдери оцінювали перспективи переговорів про завершення воєн в Україні та Ірані. Керівниця відділу ринкової аналітики Phillip Nova Пріянка Сачдева заявила, що суперечливі сигнали президента США Дональда Трампа — продовження військових ударів поряд із заявами про відсутність планів негайної ескалації — ускладнюють оцінку подальшого руху цін.

За її словами, ризики перебоїв із постачанням через Ормузьку протоку зберігаються. Американський посадовець повідомив про «оборонні» удари США по іранському острову Кешм, спрямовані проти ракет класу «земля — повітря», які застосовували проти американських об’єктів. Інший посадовець сказав, що удари, ймовірно, були обмеженими та не свідчили про повернення до масштабних бойових операцій.

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Запаси нафти у США

Додаткову підтримку цінам надало скорочення запасів сирої нафти у США. За даними Американського інституту нафти, на які посилалися ринкові джерела, за тиждень до 30 жовтня запаси зменшилися на 5,27 млн барелів. Вісім аналітиків, опитаних Reuters, у середньому очікували зростання запасів на 880 тис. барелів.

Запаси бензину за тиждень зросли на 1,43 млн барелів, тоді як запаси дистилятів скоротилися на 1,19 млн барелів. Аналітики Haitong Futures назвали ці дані загалом сприятливими для нафтових цін, зазначивши, що запаси дизельного пального залишаються обмеженими.

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