在美国，总统唐纳德·特朗普周一在竞选讲话中表示，在中期选举前油价已经下跌。正如The Hill报道，他将油价可能进一步下跌与围绕伊朗的局势联系起来。

报价走势

下午，国际基准布伦特原油价格为每桶104美元，低于当天早些时候的112美元。美国基准西得克萨斯中质原油（WTI）交易价格约为每桶96美元，而此前接近103美元。

特朗普表示，油价一天内下跌了10美元，并称这是历史上最大的价格跌幅。与此同时，该媒体指出，近代史上曾出现幅度大得多的下跌：在COVID-19疫情期间，油价曾在一天内短暂跌至每桶约负38美元。

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伊朗因素与燃油价格

报价下跌之际，伊朗谈判方面出现了一些积极信号。德黑兰表示，如果美国满足某些条件，伊朗可能会开放霍尔木兹海峡。与此同时，尚不清楚华盛顿是否会同意这些条件；当地还谈到选举后可能对伊朗发动新的打击。

这场战争曾周期性导致作为重要石油运输路线的霍尔木兹海峡关闭，并且即使在允许船只通行的时期也推高了运输成本。这场冲突中石油基础设施受损，以及俄罗斯对乌克兰的战争，都加大了油价上涨压力。如果报价下跌持续下去，最终可能会影响汽油和柴油的价格，尽管此类变化通常不会立即传导至零售市场。

根据AAA的数据，美国周一的平均汽油价格约为每加仑4.17美元，比一年前高出1.13美元。The Hill评估称，选民对燃油成本的不满可能成为选举的重要因素之一。

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