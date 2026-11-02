В США президент Дональд Трамп во время предвыборного обращения в понедельник заявил о снижении цен на нефть в преддверии промежуточных выборов. Как сообщает The Hill, он связал возможное дальнейшее удешевление нефти с ситуацией вокруг Ирана.

Движение котировок

Во второй половине дня цена международного эталонного сорта Brent составляла 104 доллара за баррель, снизившись со 112 долларов ранее в тот же день. Американский эталонный сорт WTI торговался примерно по 96 долларов за баррель — против почти 103 долларов ранее.

Трамп заявил, что нефть за день подешевела на 10 долларов, а также назвал это крупнейшим падением цен в истории. В то же время издание отмечает, что в новейшей истории были значительно более масштабные снижения: во время пандемии COVID-19 цена нефти в один из дней кратковременно опускалась примерно до минус 38 долларов за баррель.

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Иранский фактор и цены на топливо

Снижение котировок произошло на фоне некоторых позитивных сигналов относительно переговоров с Ираном. Тегеран заявил, что может открыть Ормузский пролив при выполнении Соединенными Штатами определенных условий. В то же время неясно, согласится ли Вашингтон на такие условия; там также говорили о возможности новых ударов по Ирану после выборов.

Война периодически приводила к закрытию Ормузского пролива, важного маршрута транспортировки нефти, а также к удорожанию перевозок даже в периоды, когда судам разрешали проход. Повреждение нефтяной инфраструктуры в этом конфликте и война России против Украины усиливали давление на цены в сторону роста. Если падение котировок сохранится, это может впоследствии отразиться на стоимости бензина и дизельного топлива, хотя такие изменения обычно доходят до розничного рынка не сразу.

По данным AAA, средняя цена бензина в США в понедельник составляла около 4,17 доллара за галлон — на 1,13 доллара больше, чем годом ранее. Недовольство избирателей стоимостью топлива, по оценке The Hill, может стать одним из важных факторов выборов.

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