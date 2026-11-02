Президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что правительство выполнило все шаги в пределах своей компетенции для начала исследований морского дна в рамках проекта электроэнергетического соединения Great Sea Interconnector (GSI). Об этом сообщает Cyprus Mail.

Исследования для GSI

Во время разговора с журналистами Христодулидиса спросили о возможной выдаче NAVTEX для проведения исследований. Президент ответил, что этот вопрос следует как можно меньше обсуждать публично.

По его словам, по этому поводу существует неформальное взаимопонимание с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В то же время Христодулидис подчеркнул, что кипрская сторона выполнила все необходимые от нее действия.

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Он также заявил, что выплата 25 млн евро независимому оператору системы передачи электроэнергии Греции ADMIE в рамках проекта происходит по плану. По словам президента, правительство выполняет взятые на себя договоренности.

Заявления о газопроводе

Отдельно Христодулидис прокомментировал реакцию турецко-кипрской стороны на обращение Кипра к Европейскому союзу относительно запланированного газопровода между Турцией и оккупированной северной частью острова. Он заявил, что не видит оснований для возражений против действий Кипра, и назвал предложенный газопровод незаконным проектом.

Президент Кипра добавил, что ЕС уже выразил свою позицию и предпринял конкретные шаги в отношении Турции. Ранее так называемый премьер-министр турецко-кипрской стороны Унал Устел заявил, что турецко-кипрская сторона и Турция продолжат разведывательную и энергетическую деятельность в Восточном Средиземноморье, ссылаясь на свои «законные права».

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