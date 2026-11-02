Prezydent Cypru Nikos Christodoulides oświadczył, że rząd wykonał wszystkie kroki leżące w jego kompetencjach, aby rozpocząć badania dna morskiego w ramach projektu połączenia elektroenergetycznego Great Sea Interconnector (GSI). Poinformował o tym Cyprus Mail.

Badania dla GSI

Podczas rozmowy z dziennikarzami Christodoulides został zapytany o możliwe wydanie NAVTEX-u w celu przeprowadzenia badań. Prezydent odpowiedział, że kwestia ta powinna być jak najmniej omawiana publicznie.

Jak powiedział, w tej sprawie istnieje nieformalne porozumienie z premierem Grecji Kyriakosem Mitsotakisem i prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Jednocześnie Christodoulides podkreślił, że strona cypryjska wykonała wszystkie wymagane od niej działania.

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Oświadczył również, że wypłata 25 mln euro na rzecz niezależnego operatora systemu przesyłowego energii elektrycznej Grecji ADMIE w ramach projektu przebiega zgodnie z planem. Według prezydenta rząd realizuje podjęte przez siebie ustalenia.

Oświadczenia dotyczące gazociągu

Osobno Christodoulides skomentował reakcję strony turecko-cypryjskiej na zwrócenie się Cypru do Unii Europejskiej w sprawie planowanego gazociągu między Turcją a okupowaną północną częścią wyspy. Oświadczył, że nie widzi podstaw do sprzeciwu wobec działań Cypru, i nazwał proponowany gazociąg nielegalnym projektem.

Prezydent Cypru dodał, że UE już wyraziła swoje stanowisko i podjęła konkretne kroki wobec Turcji. Wcześniej tak zwany premier strony turecko-cypryjskiej Ünal Üstel oświadczył, że strona turecko-cypryjska i Turcja będą kontynuować działalność poszukiwawczą i energetyczną we wschodniej części Morza Śródziemnego, powołując się na swoje „uzasadnione prawa”.

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