Firma Adnoc Gas z Abu Zabi (ZEA) zawarła pięcioletnią umowę z francuskim TotalEnergies na dostawy do 1,6 mln ton skroplonego gazu ziemnego. Jak podaje The National, umowa ma wesprzeć zwiększanie udziału firmy w światowym rynku LNG.

Współpraca w sektorze gazowym

W Adnoc Gas oświadczono, że umowa jest kontynuacją długoletniego partnerstwa firm i odzwierciedla rosnący popyt na LNG. Dyrektor generalna Adnoc Gas Fatema Al Nuaimi zaznaczyła, że firma liczy na wykorzystanie rosnącego globalnego popytu na skroplony gaz dzięki konkurencyjnym warunkom dostaw i długoterminowym partnerstwom.

TotalEnergies jest akcjonariuszem Adnoc Gas, a także partnerem w projekcie Ruwais LNG. W Adnoc Gas oczekują, że planowana integracja tego projektu znacząco zwiększy możliwości produkcyjne firmy i wesprze jej dążenie do stania się jednym z wiodących światowych dostawców LNG.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Rozwój eksportu LNG

Adnoc rozwija globalną platformę marketingu i handlu LNG, która połączy działalność marketingową Adnoc Gas i jednostki inwestycyjnej XRG z możliwościami handlowymi Adnoc Trading. Jej celem jest 47 mln ton towarowego LNG rocznie po 2030 roku.

Według najnowszego raportu Międzynarodowej Agencji Energetycznej dotyczącego rynku gazu, w 2025 roku na Azję przypadało około 65% światowego importu LNG. Europa również stała się dużym nabywcą skroplonego gazu, zastępując rosyjski gaz przesyłany gazociągami i uzupełniając magazyny.

W sierpniu Adnoc Gas informował o kontraktach na projektowanie, zakupy i budowę o wartości 8,2 mld dolarów dla drugiej i trzeciej fazy projektu wydobycia gazu o wysokiej zawartości ciekłych węglowodorów. Firma zapewnia około 60% zapotrzebowania ZEA na gaz handlowy i dostarcza go odbiorcom końcowym w ponad 20 krajach.

Czytaj nas na