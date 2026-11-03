Saudyjska spółka naftowa Saudi Aramco zwiększyła w trzecim kwartale 2026 roku zysk netto o 34% rok do roku — do 135,94 mld riali saudyjskich, czyli 36,25 mld dolarów. Rok wcześniej w analogicznym okresie wskaźnik wynosił 101 mld riali.

Wyniki trzeciego kwartału

Wyniki finansowe obejmują trzy miesiące do końca września. Spółka opublikowała raport we wtorek na saudyjskiej giełdzie Tadawul, na której notowane są jej akcje, jak podaje The National.

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Aramco jest największym na świecie producentem ropy naftowej. W materiale zaznaczono, że spółka opublikowała wynik kwartalny w obliczu zakłóceń w rejonie Cieśniny Ormuz oraz ataków na jej obiekty energetyczne w Arabii Saudyjskiej.

Oświadczenie szefa spółki

Prezes i dyrektor generalny Aramco Amin Nasser oświadczył, że niepewność geopolityczna oraz ataki na kluczowe obiekty energetyczne w trzecim kwartale 2026 roku pogłębiły światowy kryzys dostaw energii. Jak powiedział, elastyczność systemu spółki i jej sieć dostaw umożliwiły dalsze niezawodne dostawy dla klientów w tym okresie.

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