Rosja przeprowadziła ataki na obiekty energetyczne w dziesięciu obwodach Ukrainy

W nocy z 2 na 3 listopada 2026 r. oraz rano tego samego dnia rosyjskie siły zbrojne przeprowadziły zmasowany atak na infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Atak dotknął obiekty w 10 obwodach, gdzie w wyniku ostrzału wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej. W niektórych regionach atak powietrzny nadal trwa.

Poinformował o tym pierwszy wiceminister energii Ukrainy Artem Nekrasow podczas briefingu poświęconego sytuacji operacyjnej w systemie energetycznym na dzień 3 listopada.

Według jego słów Rosja przeprowadziła precyzyjne ataki rakietowe i z użyciem dronów na elektrownie, podstacje systemów przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, a także elektrociepłownie. Tylko w ciągu ostatnich 24 godzin wróg ponad 20 razy celowo atakował infrastrukturę energetyczną.

Atakom poddana została infrastruktura energetyczna w obwodach winnickim, dniepropetrowskim, zaporoskim, żytomierskim, rówieńskim, odeskim, czernihowskim, czerniowieckim, chmielnickim i charkowskim.

Nekrasow poinformował, że według stanu na poranek najtrudniejsza sytuacja w zakresie dostaw energii elektrycznej panuje w obwodach winnickim, żytomierskim i charkowskim. Infrastruktura energetyczna tych regionów uległa rozległym zniszczeniom. W wyniku uszkodzenia sprzętu zakłócona została możliwość dostarczania energii elektrycznej do odbiorców.

Wiceminister zaznaczył, że pracownicy sektora energetycznego pracują w trybie wzmożonym, aby jak najszybciej przywrócić dostawy energii elektrycznej wszystkim odbiorcom, a prace naprawcze trwają przez całą dobę.

Źródło: Ministerstwo Energii

Na południu obwodu odeskiego w wyniku nowych rosyjskich ataków poważnie uszkodzono obiekt DTEK „Sieci Elektryczne Odessy”. Zniszczenie sprzętu energetycznego spowodowało przerwy w dostawach energii elektrycznej.

Podczas zmasowanego, połączonego ataku na Ukrainę w nocy z 2 na 3 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na obwód rówieński. W wyniku ostrzału uszkodzona została jedna z podstacji „Ukrenergo”.

W nocy z 2 na 3 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły nalot na rejon Nemyszlański w Charkowie. W wyniku ataku rannych zostało 73 osób, wśród których znaleźli się pacjenci szpitala, pracownicy służby zdrowia oraz mieszkańcy pobliskich budynków.

W Dnieprze liczba rannych w wyniku rosyjskiego ataku, który miał miejsce rano 3 listopada, wzrosła do 15. Trzech mężczyzn znajduje się w stanie krytycznym.

W nocy z 2 na 3 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na Charków przy użyciu rakiet balistycznych i kierowanych bomb lotniczych. Jedno z trafień odnotowano na terenie placówki medycznej w dzielnicy Nemyszlańskiej miasta. O godz. 06:15 liczba poszkodowanych wzrosła do 62 osób.

W Charkowie, w wyniku rosyjskich ataków na obiekty infrastruktury krytycznej, na dzień 3 listopada częściowo wstrzymano dostawy ciepła i ciepłej wody. Ponadto z powodu niestabilnego napięcia w sieciach energetycznych możliwe są opóźnienia w ruchu pociągów metra.

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