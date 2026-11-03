Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco в третьем квартале 2026 года увеличила чистую прибыль на 34% в годовом выражении — до 135,94 млрд саудовских риалов, или $36,25 млрд. Годом ранее за аналогичный период показатель составлял 101 млрд риалов.

Результаты третьего квартала

Финансовые результаты охватывают три месяца до конца сентября. Компания опубликовала отчетность во вторник на Саудовской фондовой бирже Tadawul, где торгуются ее акции, сообщает The National.

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Aramco является крупнейшим в мире производителем нефти. В материале отмечается, что компания опубликовала квартальный результат на фоне нарушений в районе Ормузского пролива и атак на ее энергетические объекты в Саудовской Аравии.

Заявление руководителя компании

Президент и главный исполнительный директор Aramco Амин Нассер заявил, что геополитическая неопределенность и атаки на ключевые энергетические объекты в третьем квартале 2026 года усугубили мировой кризис энергоснабжения. По его словам, гибкость системы компании и ее сеть поставок позволили продолжать надежные поставки клиентам в этот период.

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