Aramco збільшила квартальний прибуток на 34% до $36,25 млрд — The National

Саудівська нафтова компанія Saudi Aramco у третьому кварталі 2026 року збільшила чистий прибуток на 34% у річному вимірі — до 135,94 млрд саудівських ріялів, або 36,25 млрд доларів. Роком раніше за аналогічний період показник становив 101 млрд ріялів.

Результати третього кварталу

Фінансові результати охоплюють три місяці до кінця вересня. Компанія оприлюднила звітність у вівторок на саудівській фондовій біржі Tadawul, де торгуються її акції, повідомляє The National.

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Aramco є найбільшим у світі виробником нафти. У матеріалі зазначається, що квартальний результат компанія оприлюднила на тлі порушень у районі Ормузької протоки та атак на її енергетичні об’єкти в Саудівській Аравії.

Заява керівника компанії

Президент і головний виконавчий директор Aramco Амін Нассер заявив, що геополітична невизначеність та атаки на ключові енергетичні об’єкти у третьому кварталі 2026 року посилили світову кризу енергопостачання. За його словами, гнучкість системи компанії та її мережа постачання дали змогу продовжувати надійні поставки клієнтам у цей період.

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