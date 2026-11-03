W Libanie Ministerstwo Energii i Zasobów Wodnych rozpoczęło odłączanie dostaw energii elektrycznej do około 100 instytucji państwowych, które mają zaległości w opłacaniu rachunków. Decyzja zaczęła obowiązywać w poniedziałek, informuje Al Jazeera, powołując się na lokalne media.

Spór ministra z rządem

Krok ten stał się kolejnym zaostrzeniem konfliktu ministra energii Joe Saddiego z rządem premiera Nawafa Salama. Saddi bojkotuje posiedzenia gabinetu, twierdząc, że rząd nie reaguje na jego żądania zwiększenia dostaw energii elektrycznej, zmniejszenia obciążenia kosztami paliwa oraz uregulowania zadłużenia wobec państwowej spółki elektroenergetycznej.

Minister, będący członkiem partii Siły Libańskie, na początku października ogłosił bojkot posiedzeń rządu. W ubiegły czwartek dołączyło do niego trzech kolegów z partii. Sami Zoughaib, ekonomista i kierownik badań w think tanku The Policy Initiative, nazwał bojkot krokiem politycznym, mającym zapobiec utracie poparcia społecznego.

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Przedłużający się kryzys energetyczny

Liban od lat cierpi z powodu przerw w dostawach energii elektrycznej, a po kryzysie gospodarczym i bankowym z 2019 roku dostawy państwowe gwałtownie się zmniejszyły. W Bejrucie państwowa energia elektryczna była wcześniej dostępna przez około 21 godzin na dobę, jednak w ostatnich latach jest dostarczana jedynie przez dwie do czterech godzin, a w niektóre dni nie ma jej wcale.

Eksperci wiążą kryzys ze starą infrastrukturą, drogim olejem napędowym i korupcją w sektorze energetycznym. Według prognozy Banku Światowego roczna inflacja w Libanie wyniesie w tym roku 17,5%. Katar potwierdził plany partnerstwa energetycznego z Libanem, w tym w sprawie projektu solarnego. Reuters informował również, że Doha zaproponowała budowę dwóch elektrowni w ciągu trzech lat oraz zawarcie 20-letniej umowy na dostawy skroplonego gazu ziemnego.

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