В Ливане Министерство энергетики и водных ресурсов начало отключать электроснабжение примерно 100 государственным учреждениям, имеющим просроченную задолженность по счетам. Решение вступило в силу в понедельник, сообщает Al Jazeera со ссылкой на местные СМИ.

Спор министра с правительством

Этот шаг стал очередным обострением конфликта министра энергетики Джо Садди с правительством премьер-министра Навафа Салама. Садди бойкотирует заседания кабинета министров, заявляя, что правительство не реагирует на его требования увеличить объемы электроснабжения, уменьшить бремя расходов на топливо и урегулировать задолженность перед государственной электроэнергетической компанией.

Министр, являющийся членом партии «Ливанские силы», в начале октября объявил о бойкоте заседаний правительства. В прошлый четверг к нему присоединились трое коллег по партии. Экономист и менеджер по исследованиям аналитического центра The Policy Initiative Сами Зугайб назвал бойкот политическим шагом, призванным не допустить потери общественной поддержки.

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Затяжной энергетический кризис

Ливан годами страдает от перебоев с электроэнергией, а после экономического и банковского кризиса 2019 года государственное электроснабжение резко сократилось. В Бейруте государственная электроэнергия ранее была доступна около 21 часа в сутки, однако в последние годы ее подают лишь от двух до четырех часов, а в отдельные дни электроснабжения нет вовсе.

Эксперты связывают кризис со старой инфраструктурой, дорогим дизельным топливом и коррупцией в энергетическом секторе. По прогнозу Всемирного банка, годовая инфляция в Ливане в этом году составит 17,5%. Катар подтвердил планы энергетического партнерства с Ливаном, в том числе по солнечному проекту. Reuters также сообщал, что Доха предложила построить две электростанции за три года и заключить 20-летнее соглашение о поставках сжиженного природного газа.

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