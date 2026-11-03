黎巴嫩能源和水资源部开始切断约100家拖欠电费的政府机构的电力供应。当地媒体称，这一决定于周一生效，半岛电视台报道。

部长与政府的争执

此举成为能源部长乔·萨迪与总理纳瓦夫·萨拉姆政府之间冲突的又一次升级。萨迪正在抵制内阁会议，称政府未回应他提出的增加电力供应、减轻燃料成本负担以及解决拖欠国有电力公司债务的要求。

身为黎巴嫩力量党成员的这名部长于10月初宣布抵制政府会议。上周四，三名同党的同事加入了他。智库The Policy Initiative的经济学家兼研究经理萨米·祖盖布称，这场抵制是一项政治举措，旨在防止失去公众支持。

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持续的能源危机

黎巴嫩多年来一直遭受停电困扰，2019年经济和银行业危机后，国家供电大幅减少。在贝鲁特，国家供电此前每天约可获得21小时，但近年来每天仅供应两至四小时，有些日子则完全没有电力供应。

专家将危机归因于老旧基础设施、高价柴油燃料以及能源领域的腐败。世界银行预测，黎巴嫩今年的年通胀率将为17.5%。卡塔尔已确认与黎巴嫩开展能源伙伴关系的计划，其中包括一个太阳能项目。路透社还报道称，多哈提议在三年内建设两座发电站，并签署一项为期20年的液化天然气供应协议。

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