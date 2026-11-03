欧洲进入冬季时，天然气储备水平降至2013年以来的最低点。国际能源署警告称，这可能使国际天然气市场的压力持续到2027年，Asharq Al-Awsat报道。

储备低于目标水平

截至10月底，欧洲天然气储气库的填充率为75%。国际能源署指出，这低于欧盟80%的最低目标，也是十多年来的最低水平。

该机构表示，本季注入储气库的天然气量比过去五年的平均水平低约4%。欧洲各国在春季供暖季结束后从较低水平开始补充储气库，而买家起初因预计价格会下降而推迟采购。

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对液化天然气供应的依赖

8月、9月和10月的供应有所增加，但这不足以弥补延误。该媒体将波斯湾地区液化天然气工厂在美国与伊朗战争期间受损，以及经霍尔木兹海峡的运输量减少，列为造成这一局面的因素。

国际能源署认为，在这种情况下，欧洲国家将不得不更多依赖额外的液化天然气供应来满足峰值需求。若冬季比往常更冷、天然气网络出现技术问题或供应中断，风险将会上升。

德国的情况

德国表示，尽管未达到储气库填充目标，仍将拥有足够的天然气过冬。负责监管该国能源基础设施和市场的联邦机构表示，德国天然气储气库的平均填充率为61%。根据AGSI平台的数据，这低于截至11月1日法律规定的70%目标，也低于欧盟近75%的平均水平。

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