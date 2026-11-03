Europa wchodzi w sezon zimowy z najniższym poziomem zapasów gazu ziemnego od 2013 roku. Międzynarodowa Agencja Energetyczna ostrzegła, że może to utrzymać presję na międzynarodowym rynku gazu do 2027 roku, informuje Asharq Al-Awsat.

Zapasy poniżej poziomu docelowego

Pod koniec października europejskie magazyny gazu były wypełnione w 75%. To mniej niż minimalny cel Unii Europejskiej wynoszący 80% i najniższy poziom od ponad dekady, podała MAE.

Według agencji ilość gazu zatłoczonego do magazynów w obecnym sezonie była o około 4% niższa od średniej z ostatnich pięciu lat. Kraje europejskie zaczęły napełniać magazyny z niskich poziomów po zakończeniu sezonu grzewczego wiosną, a nabywcy początkowo odkładali zakupy, oczekując spadku cen.

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Zależność od dostaw LNG

Dostawy zwiększyły się w sierpniu, wrześniu i październiku, jednak nie wystarczyło to, aby zrekompensować opóźnienie. Wśród czynników tej sytuacji publikacja wymienia uszkodzenia zakładów skraplania gazu ziemnego w Zatoce Perskiej podczas wojny między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, a także ograniczenie tranzytu przez Cieśninę Ormuz.

MAE uważa, że w takich warunkach państwa europejskie będą musiały w większym stopniu polegać na dodatkowych dostawach skroplonego gazu ziemnego, aby pokryć szczytowy popyt. Ryzyko wzrośnie w przypadku zimy chłodniejszej niż zwykle, problemów technicznych w sieci gazowej lub przerw w dostawach.

Sytuacja w Niemczech

Niemcy oświadczyły, że będą miały wystarczającą ilość gazu na zimę, mimo nieosiągnięcia celu dotyczącego napełnienia magazynów. Według federalnej agencji nadzorującej infrastrukturę energetyczną i rynki kraju niemieckie magazyny gazu są średnio wypełnione w 61%. To mniej niż ustawowo określony cel 70% na dzień 1 listopada oraz mniej niż średnia w UE, która według platformy AGSI wynosi prawie 75%.

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