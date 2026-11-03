Европа входит в зимний сезон с самым низким уровнем запасов природного газа с 2013 года. Международное энергетическое агентство предупредило, что это может сохранить давление на международном газовом рынке до 2027 года, сообщает Asharq Al-Awsat.

Запасы ниже целевого уровня

В конце октября европейские газохранилища были заполнены на 75%. Это ниже минимального целевого показателя Европейского Союза в 80% и является самым низким уровнем более чем за десятилетие, отметили в МЭА.

По данным агентства, объем газа, закачанного в хранилища в текущем сезоне, был примерно на 4% ниже среднего показателя за последние пять лет. Европейские страны начали заполнять хранилища с низких уровней после завершения отопительного сезона весной, а покупатели сначала откладывали закупки в ожидании снижения цен.

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Зависимость от поставок СПГ

Поставки активизировались в августе, сентябре и октябре, однако этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать задержку. Среди факторов ситуации издание называет повреждения предприятий по сжижению природного газа в Персидском заливе во время войны между США и Ираном, а также сокращение транзита через Ормузский пролив.

МЭА считает, что в таких условиях европейским государствам придется больше полагаться на дополнительные поставки сжиженного природного газа для покрытия пикового спроса. Риски возрастут в случае более холодной, чем обычно, зимы, технических проблем в газовой сети или перебоев с поставками.

Ситуация в Германии

Германия заявила, что будет иметь достаточно газа на зиму, несмотря на невыполнение целевого показателя заполнения хранилищ. По данным федерального агентства, контролирующего энергетическую инфраструктуру и рынки страны, немецкие газохранилища в среднем заполнены на 61%. Это ниже установленного законом целевого показателя в 70% по состоянию на 1 ноября и ниже среднего уровня в ЕС, который составляет почти 75%, согласно данным платформы AGSI.

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