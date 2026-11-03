Międzynarodowa spółka inwestycyjna z sektora energetycznego XRG, będąca w całości własnością Adnoc, uzgodniła zakup od Shell udziału w australijskim projekcie skroplonego gazu ziemnego North West Shelf za 1,5 mld dolarów. Transakcja będzie pierwszą inwestycją XRG w sektorze LNG w Australii i wymaga zgód regulacyjnych oraz spełnienia zwyczajowych warunków zamknięcia, podaje The National.

Pierwsze aktywo LNG XRG w Australii

Po sfinalizowaniu transakcji spółka uzyska dostęp do jednego z największych zintegrowanych projektów LNG na świecie. Zdolność skraplania gazu w ramach projektu wynosi 14,3 mln ton rocznie, a pozostałe zasoby szacowane są na ekwiwalent 4,4 bln stóp sześciennych.

North West Shelf działa od ponad czterech dekad. Według XRG projekt odgrywa ważną rolę w dostawach gazu na krajowy rynek Australii oraz w eksporcie energii tego kraju.

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Strategia w regionie Azji i Pacyfiku

Prezes XRG International Gas Mohamed Al Aryani oświadczył, że przejęcie jest zgodne ze strategią budowy międzynarodowego biznesu gazowego, który zaspokoi rosnący popyt w regionie Azji i Pacyfiku. Jak powiedział, North West Shelf łączy istniejącą produkcję, strategiczną infrastrukturę oraz możliwości przyszłego rozwoju wydobycia.

XRG została utworzona w 2024 roku jako międzynarodowa spółka inwestycyjna w obszarze energii o obniżonej emisji dwutlenku węgla i przemysłu chemicznego. Wartość przedsiębiorstwa w momencie uruchomienia przekraczała 80 mld dolarów, a obecnie wynosi ponad 150 mld dolarów. Spółka planuje podwoić wartość swoich aktywów w ciągu następnej dekady.

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