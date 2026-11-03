由Adnoc全资拥有的国际能源投资公司XRG已同意以15亿美元从壳牌收购其在澳大利亚西北大陆架液化天然气项目中的股权。The National报道称，这笔交易将成为XRG对澳大利亚LNG行业的首笔投资，尚需获得监管批准并满足惯常交割条件。

XRG在澳大利亚的首个LNG资产

交易完成后，该公司将获得全球最大的综合LNG项目之一的权益。该项目的天然气液化能力为每年1430万吨，剩余资源量估计相当于4.4万亿立方英尺。

西北大陆架项目已运营超过四十年。XRG表示，该项目在向澳大利亚国内市场供应天然气以及该国能源出口方面发挥着重要作用。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

亚太地区战略

XRG International Gas总裁穆罕默德·阿尔-阿尔亚尼表示，此次收购符合公司打造国际天然气业务的战略，该业务将满足亚太地区不断增长的需求。他表示，西北大陆架项目结合了现有生产、战略性基础设施以及未来上游开发的机会。

XRG于2024年成立，是一家专注于低碳能源和化工领域的国际投资公司。该企业在成立时的价值超过800亿美元，目前价值超过1500亿美元。公司计划在未来十年内将其资产价值翻一番。

关注我们在