Международная энергетическая инвестиционная компания XRG, полностью принадлежащая Adnoc, договорилась приобрести у Shell долю в австралийском проекте по производству сжиженного природного газа North West Shelf за $1,5 млрд. Сделка станет для XRG первой инвестицией в LNG-сектор Австралии и требует регуляторных согласований и выполнения обычных условий закрытия, сообщает The National.

Первый LNG-актив XRG в Австралии

После завершения сделки компания получит доступ к одному из крупнейших в мире интегрированных LNG-проектов. Мощность по сжижению газа в рамках проекта составляет 14,3 млн тонн в год, а объем остаточных ресурсов оценивается в эквиваленте 4,4 трлн кубических футов.

North West Shelf работает более четырех десятилетий. По данным XRG, проект играет важную роль в поставках газа на внутренний рынок Австралии и энергетическом экспорте страны.

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Стратегия в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Президент XRG International Gas Мохамед Аль-Арьяни заявил, что приобретение соответствует стратегии создания международного газового бизнеса, который будет удовлетворять растущий спрос в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его словам, North West Shelf сочетает действующее производство, стратегическую инфраструктуру и возможности для будущего развития добычи.

XRG была создана в 2024 году как международная инвестиционная компания в сферах энергетики с пониженными выбросами углерода и химической промышленности. Стоимость предприятия на момент запуска превышала $80 млрд, а сейчас составляет более $150 млрд. Компания планирует удвоить стоимость своих активов в течение следующего десятилетия.

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