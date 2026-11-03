Компания Adnoc Gas из Абу-Даби (ОАЭ) заключила пятилетнее соглашение с французской TotalEnergies о поставках до 1,6 млн тонн сжиженного природного газа. Как сообщает The National, соглашение должно поддержать расширение доли компании на мировом рынке СПГ.

Сотрудничество в газовом секторе

В Adnoc Gas заявили, что соглашение продолжает давнее партнерство компаний и отражает растущий спрос на СПГ. Генеральный директор Adnoc Gas Фатема Аль-Нуайми отметила, что компания рассчитывает воспользоваться ростом глобального спроса на сжиженный газ благодаря конкурентным условиям поставок и долгосрочным партнерствам.

TotalEnergies является акционером Adnoc Gas, а также партнером в проекте Ruwais LNG. В Adnoc Gas ожидают, что запланированная интеграция этого проекта существенно увеличит производственные возможности компании и поддержит ее стремление стать одним из ведущих мировых поставщиков СПГ.

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Развитие экспорта СПГ

Adnoc развивает глобальную платформу маркетинга и торговли СПГ, которая объединит маркетинговую деятельность Adnoc Gas и инвестиционного подразделения XRG с торговыми возможностями Adnoc Trading. Ее цель — 47 млн тонн товарного СПГ в год после 2030 года.

Согласно последнему отчету Международного энергетического агентства о рынке газа, в 2025 году на Азию приходилось около 65% мирового импорта СПГ. Европа также стала крупным покупателем сжиженного газа, заменяя российский трубопроводный газ и пополняя хранилища.

В августе Adnoc Gas сообщала о контрактах на проектирование, закупки и строительство на 8,2 млрд долларов для второй и третьей фаз проекта по добыче газа с высоким содержанием жидких углеводородов. Компания обеспечивает около 60% потребностей ОАЭ в товарном газе и поставляет его конечным потребителям более чем в 20 странах.

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