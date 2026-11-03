总部位于阿布扎比（阿联酋）的Adnoc Gas已与法国TotalEnergies签署一项为期五年的协议，将供应最多160万吨液化天然气。正如《The National》报道，该协议旨在支持该公司扩大其在全球液化天然气市场的份额。

天然气领域合作

Adnoc Gas表示，该协议延续了两家公司长期以来的合作伙伴关系，并反映出对液化天然气日益增长的需求。Adnoc Gas首席执行官法特玛·努艾米指出，公司预计将凭借具有竞争力的供应条件和长期合作伙伴关系，利用全球对液化天然气需求的增长。

TotalEnergies是Adnoc Gas的股东，也是Ruwais LNG项目的合作伙伴。Adnoc Gas预计，该项目的计划整合将显著提升公司的生产能力，并支持其成为全球领先液化天然气供应商之一的目标。

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发展液化天然气出口

Adnoc正在开发一个全球液化天然气营销和贸易平台，该平台将把Adnoc Gas和投资部门XRG的营销业务与Adnoc Trading的贸易能力结合起来。其目标是在2030年后实现每年4700万吨商品液化天然气。

根据国际能源署最新的天然气市场报告，2025年亚洲约占全球液化天然气进口量的65%。欧洲也已成为液化天然气的重要买家，以替代俄罗斯管道天然气并补充储气设施。

8月，Adnoc Gas曾报告称，已为一项高液态烃含量天然气开采项目的第二和第三阶段签订价值82亿美元的设计、采购和建设合同。该公司满足阿联酋约60%的商品天然气需求，并向20多个国家的终端用户供应天然气。

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