Libańska państwowa spółka energetyczna Electricite du Liban (EDL) w poniedziałek rozpoczęła działania mające na celu odłączenie dostaw energii elektrycznej do administracji państwowych, instytucji i gmin, które nie uregulowały zadłużenia. Poinformował o tym Asharq Al-Awsat.

Jakie instytucje znalazły się na liście

Według publikacji działania obejmują ministerstwa, organy oficjalne, zarządy gospodarki wodnej i gminy. Na początkowej liście znalazły się Rada Rozwoju i Odbudowy, Ministerstwo Robót Publicznych i Transportu, Generalna Dyrekcja Planowania Urbanistycznego, Generalna Dyrekcja Edukacji w Ministerstwie Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, dyrekcje rejestru gruntów oraz Generalna Dyrekcja Ceł. Na listę wpisano również przyłącza Ministerstwa Telekomunikacji w różnych regionach.

Poinformowane źródło przekazało publikacji, że decyzja nie ma na celu ukarania instytucji ani wstrzymania ich działalności. Według źródła EDL dąży do zapewnienia regularnego opłacania rachunków, spłaty narosłych zobowiązań oraz niedopuszczenia do dalszego wzrostu zadłużenia.

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Porozumienie dla lotniska w Bejrucie

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Rafika Haririego w Bejrucie uniknął odłączenia po porozumieniu Urzędu Lotnictwa Cywilnego z EDL. Przewiduje ono spłatę części narosłego długu, przesunięcie terminów zapłaty pozostałej kwoty oraz regularne opłacanie nowych rachunków.

Zadłużenie Generalnej Dyrekcji Lotnictwa Cywilnego wynosiło około 22,8 mln dolarów. Łącznie administracje i instytucje państwowe były winne EDL około ćwierć miliarda dolarów. Spółka potrzebuje regularnych wpływów na zakup paliwa i działanie elektrowni. Problem narastania długów wiąże się z wieloletnim nieregularnym opłacaniem rachunków i nasilił się po podwyżkach taryf oraz z powodu braku wystarczającego finansowania w części instytucji.

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