黎巴嫩国有电力公司Electricite du Liban（EDL）周一开始采取措施，切断未偿还欠款的政府行政机构、机构和市镇的电力供应。据Asharq Al-Awsat报道。

哪些机构被列入名单

据该媒体报道，这些措施涉及各部委、官方机构、水务管理部门和市镇。首批名单包括发展与重建委员会、公共工程和交通部、城市规划总局、教育和高等教育部教育总局、土地登记局以及海关总局。电信部在不同地区的供电连接也被列入名单。

一名知情人士向该媒体表示，这一决定并非旨在惩罚相关机构或停止其工作。该人士称，EDL寻求确保账单得到定期支付、偿还累积债务，并防止债务进一步增长。

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贝鲁特机场的协议

贝鲁特拉菲克·哈里里国际机场在民航局与EDL达成协议后避免了被断电。该协议规定支付部分累积债务、推迟支付剩余款项的期限，并定期支付新账单。

民航总局的债务约为2280万美元。总体而言，政府行政机构和机构欠EDL约2.5亿美元。该公司需要稳定收入来采购燃料并运营发电厂。债务累积问题与多年来账单支付不规律有关，并在费率上调以及部分机构缺乏充足资金后加剧。

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