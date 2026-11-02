特斯拉在欧洲为 Powerwall 3 和三相 Powerwall 3P 家庭储能系统推出了 Heat Pump Optimization 功能。该功能可向兼容的热泵发送增强运行模式信号，以热水形式储存多余的太阳能电力或低价电力，Electrek 报道。

该功能会分析全天的太阳能发电量和电价。热泵将接收两种信号之一：正常模式或增强加热。在后一种情况下，它会将水加热到超过家庭当前需求的程度，通常储存在热水箱或缓冲水箱中。此后，这部分热量储备可在电价较高的时段使用，届时热泵的运行会减少。

运行取决于 Powerwall 模式

在 Self-Powered 模式下，系统仅会在满足家庭其他需求后仍有剩余太阳能时启动增强加热。在 Savings 模式下，这既可在有太阳能发电时发生，也可在根据24小时电价预测确定的电网电价最低时段发生。

该功能通过 SG-Ready 标准运行，该标准由德国热泵协会于2012年推出。该标准规定通过继电器触点进行有线连接，而不是与热泵制造商进行云端集成。特斯拉采用两种建议模式：正常和增强。

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要求与限制

使用 Heat Pump Optimization 需要配备版本为 26.26 或更高版本固件的 Powerwall 3 或 Powerwall 3P、具有可用 SG-2 触点且通过 SG-Ready 认证的热泵，以及版本为 4.59.1 或更高版本的特斯拉应用程序。设备必须由经过特斯拉认证的安装人员进行物理连接和配置。

Powerwall 信号具有建议性质，因此热泵的恒温器设置可能会改变这些信号。根据 SG-Ready 要求，每个信号必须持续至少10分钟。停电期间，系统会恢复至正常模式，以便 Powerwall 能够为备用负载供电。

根据该媒体的计算，一个300升水箱中的水若额外加热30°C，能够储存约10.5千瓦时的热能。在热泵性能系数 COP 为3的情况下，这需要约3.5千瓦时的电力。

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