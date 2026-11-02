在遭受俄罗斯袭击后，DTEK于10月为超过670万户家庭恢复了供电

整个10月期间，DTEK的电力工作人员为基辅、基辅州、敖德萨州、第聂伯罗彼得罗夫斯克州和顿涅茨克州因俄罗斯炮击而断电的670多万户家庭恢复了供电。

在此期间，技术人员已为超过2,200个居民点完全或部分恢复了供电。

基辅市的恢复数量最多——超过200万户家庭恢复了供电。顿涅茨克州有147万户家庭恢复供电，第聂伯罗彼得罗夫斯克州则有142万户。

基辅州有近100万户家庭恢复供电，敖德萨州则有81.28万户。

该公司指出，即使在战事激烈的地区，维修队伍仍在继续工作。在获得乌克兰武装部队和国家紧急情况局的许可后，立即开始恢复电网。

来源：DTEK

10月31日凌晨，俄军再次袭击了第聂伯罗彼得罗夫斯克州的能源设施。袭击导致设备严重受损，特别是DTEK旗下“第聂伯罗电网”的两处设施。

10月19日至25日，DTEK公司的专家为基辅以及基辅州、敖德萨州、第聂伯罗彼得罗夫斯克州和顿涅茨克州因敌方炮击而断电的120多万户家庭恢复了供电。 在此期间，电力工作者共为近800个居民点的居民完全或部分恢复了供电。

10月25日凌晨，一架俄罗斯无人机袭击了位于第聂伯罗彼得罗夫斯克州的DTEK能源公司旗下的一家煤矿企业。无人机击中了一辆载有该公司员工维塔利·什切尔宾纳的卡车。 该男子在执行公务时不幸遇难。

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