W październiku pracownicy DTEK przywrócili dostawy energii elektrycznej do ponad 6,7 mln gospodarstw domowych w Kijowie oraz w obwodach kijowskim, odeskim, dniepropetrowskim i donieckim, które pozostały bez prądu w wyniku rosyjskich ostrzałów.

W tym okresie specjaliści całkowicie lub częściowo przywrócili dostawy energii elektrycznej w ponad 2,2 tys. miejscowości.

Najwięcej przypadków przywrócenia zasilania odnotowano w Kijowie — prąd przywrócono do ponad 2 mln gospodarstw domowych. W obwodzie donieckim przywrócono dostawy energii elektrycznej dla 1,47 mln rodzin, a w obwodzie dniepropetrowskim — dla 1,42 mln.

W obwodzie kijowskim przywrócono prąd do prawie miliona gospodarstw domowych, a w obwodzie odeskim — do 812,8 tysiąca.

W firmie zaznaczono, że ekipy naprawcze kontynuują pracę nawet w regionach, w których trwają działania wojenne. Przywracanie sieci rozpoczyna się natychmiast po uzyskaniu zgody od Sił Zbrojnych Ukrainy (ZSU) oraz Państwowej Służby Ratowniczej (DSNS).

Źródło: DTEK

W nocy z 30 na 31 października rosyjskie wojska ponownie zaatakowały obiekty energetyczne w obwodzie dniepropetrowskim. W wyniku uderzeń poważnie uszkodzono sprzęt, w szczególności w dwóch obiektach DTEK „Dnieprowskie Sieci Elektryczne”.

W dniach od 19 do 25 października specjaliści firmy DTEK przywrócili dostawy energii elektrycznej do ponad 1,2 miliona gospodarstw domowych w Kijowie, a także w obwodach kijowskim, odeskim, dniepropetrowskim i donieckim, które pozostały bez prądu z powodu wrogich ostrzałów. Ogółem w tym okresie pracownicy sektora energetycznego całkowicie lub częściowo przywrócili zasilanie mieszkańcom prawie 800 miejscowości.

W nocy z 24 na 25 października rosyjski dron zaatakował jedno z przedsiębiorstw wydobywających węgiel należących do DTEK Energo w obwodzie dniepropetrowskim. Dron uderzył w samochód ciężarowy, w którym znajdował się pracownik firmy Witalij Szczerbina. Mężczyzna zginął podczas wykonywania obowiązków służbowych.

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