На Дніпропетровщині внаслідок атаки дрона загинув працівник ДТЕК

У ніч проти 25 жовтня російський безпілотник атакував одне з вугледобувних підприємств ДТЕК Енерго на Дніпропетровщині. Дрон влучив у вантажний автомобіль, у якому перебував працівник компанії Віталій Щербина. Чоловік загинув під час виконання службових обов’язків.

За інформацією компанії, атака сталася в ніч проти 25 жовтня. Російський безпілотник влучив у вантажівку на території одного з вугледобувних підприємств ДТЕК Енерго. Унаслідок удару загинув Віталій Щербина, який у той момент виконував свою роботу.

У ДТЕК розповіли, що Щербина присвятив професії 29 років. Із них 18 років він працював на підприємстві компанії. За цей час чоловік здобув значний досвід і став частиною колективу. Колеги поважали Віталія за відповідальність, сумлінну працю та професіоналізм. Його загибель стала важкою втратою для людей, які працювали з ним. У компанії повідомили про трагедію та вшанували пам’ять загиблого працівника. Про загибель працівника повідомила пресслужба ДТЕК у Telegram.

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