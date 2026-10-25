В Днепропетровской области в результате атаки дрона погиб сотрудник ДТЭК

В ночь на 25 октября российский беспилотник атаковал одно из угледобывающих предприятий ДТЭК Энерго в Днепропетровской области. Дрон поразил грузовой автомобиль, в котором находился сотрудник компании Виталий Щербина. Мужчина погиб при исполнении служебных обязанностей.

По информации компании, атака произошла в ночь на 25 октября. Российский беспилотник поразил грузовик на территории одного из угледобывающих предприятий ДТЭК Энерго. В результате удара погиб Виталий Щербина, который в тот момент выполнял свою работу.

В ДТЭК рассказали, что Щербина посвятил профессии 29 лет. Из них 18 лет он проработал на предприятии компании. За это время мужчина приобрел значительный опыт и стал частью коллектива. Коллеги уважали Виталия за ответственность, добросовестный труд и профессионализм. Его гибель стала тяжелой утратой для людей, которые работали с ним. В компании сообщили о трагедии и почтили память погибшего сотрудника. О гибели сотрудника сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram.

Российские войска почти 70 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками и артиллерией. Под ударами оказались четыре района, в частности Днепр, Никопольский район и Криворожье. В результате обстрелов один человек погиб, ещё 11 получили ранения.

Российские войска с вечера почти 20 раз атаковали Днепр и Днепропетровскую область с помощью беспилотников. В результате обстрелов пострадали два человека.

Читай нас в