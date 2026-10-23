На Дніпропетровщині внаслідок обстрілів загинула людина, ще 11 поранені

Російські війська майже 70 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками та артилерією. Під ударами опинилися чотири райони, зокрема Дніпро, Нікопольщина та Криворіжжя. Унаслідок обстрілів одна людина загинула, ще 11 дістали поранення.

Російські війська протягом доби майже 70 разів атакували Дніпропетровщину. Про наслідки обстрілів повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. «Одна людина загинула, 11 поранені», — написав він у своєму Telegram-каналі.

Найважчих наслідків зазнав Дніпро. Внаслідок російських ударів у місті пошкоджені об’єкти інфраструктури, підприємства, приватні будинки та автомобілі. Одна людина загинула, ще восьмеро постраждалих перебувають у лікарні.

У Підгороднянській громаді постраждали троє людей

Російські війська також атакували Підгороднянську громаду Дніпровського району. Там поранення дістали двоє чоловіків віком 66 і 46 років та 55-річна жінка.

За інформацією ОВА, вони лікуватимуться амбулаторно, тобто без госпіталізації.

На Нікопольщині пошкоджені будинки та вантажівки

На Нікопольщині російські війська били по Нікополю, а також по Марганецькій, Червоногригорівській, Покровській і Мозолевській громадах.

Внаслідок атак пошкоджені об’єкти інфраструктури, адміністративна будівля, приватні оселі та вантажні автомобілі. Інформації про кількість пошкоджених об’єктів у повідомленні ОВА немає.

Під ударом були також Криворіжжя та Синельниківщина

Російські війська атакували й Криворізький район. Під удар потрапили Карпівська та Грушівська громади. Там пошкоджена інфраструктура. У Синельниківському районі росіяни били по Покровській громаді. Інших подробиць щодо наслідків атаки в повідомленні обласної військової адміністрації не навели.

Загалом протягом доби російські війська застосовували проти Дніпропетровщини безпілотники та артилерію. Внаслідок атак загинула одна людина, ще 11 отримали поранення. Найбільше постраждалих — у Дніпрі, де восьмеро людей перебувають у лікарні. Про це написав Ганжа в телеграм-каналі.

Російські війська від вечора майже 20 разів атакували Дніпро та Дніпропетровську область безпілотниками. Унаслідок обстрілів постраждали двоє людей.

Російські війська протягом дня понад 50 разів атакували п’ять районів Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще один чоловік дістав поранень і перебуває у важкому стані. Під ударами опинилися житлові будинки, адміністративна будівля, спортивна школа, автомобілі та інфраструктура.

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