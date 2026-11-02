В течение октября энергетики ДТЭК восстановили электроснабжение для более чем 6,7 млн семей в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях, которые остались без света из-за российских обстрелов.

За этот период специалисты полностью или частично восстановили электроснабжение в более чем 2,2 тысячи населенных пунктов.

Больше всего восстановлений зафиксировали в Киеве — свет вернули более чем 2 млн домов. В Донецкой области электроснабжение восстановили для 1,47 млн семей, в Днепропетровской — для 1,42 млн.

В Киевской области свет вернули почти миллиону домохозяйств, а в Одесской — 812,8 тысячам.

В компании отметили, что ремонтные бригады продолжают работать даже в регионах, где ведутся активные боевые действия. Восстановление сетей начинают сразу после получения разрешения от ВСУ и ГСЧС.

Источник: ДТЭК

В ночь на 31 октября российские войска вновь атаковали энергетические объекты в Днепропетровской области. В результате ударов серьезно повреждено оборудование, в частности на двух объектах ДТЭК «Днепровские электросети».

С 19 по 25 октября специалисты компании ДТЭК восстановили электроснабжение для более чем 1,2 миллиона семей в Киеве, а также в Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях, которые остались без света из-за вражеских обстрелов. В целом за этот период энергетики полностью или частично восстановили электроснабжение жителей почти 800 населенных пунктов.

В ночь на 25 октября российский беспилотник атаковал одно из угледобывающих предприятий ДТЭК Энерго в Днепропетровской области. Дрон попал в грузовой автомобиль, в котором находился сотрудник компании Виталий Щербина. Мужчина погиб при исполнении служебных обязанностей.

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