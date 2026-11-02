巴基斯坦政府将汽油零售价格每升下调3.40巴基斯坦卢比，将高速柴油（HSD）价格每升下调7.76卢比。自11月3日起，汽油价格将为每升374.51卢比，柴油价格为每升395.20卢比，Dawn报道，消息援引巴基斯坦石油和天然气监管局（Ogra）的公告。

新的补偿机制

据政府称，此次降价得益于与炼油厂达成的新协议。政府表示，企业将每月承担约150亿卢比的成本。政府设想，在美国和以色列对伊朗发动战争的背景下，这将使汽油售价能够比国际价格每升低15卢比。

石油工业部长阿里·佩尔韦兹·马利克在伊斯兰堡举行的新闻发布会上表示，炼油厂提高了加工量，并在此前三个月从中获利。他说，政府要求企业在燃油价格高企期间支持民众。

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燃油价格波动

HSD价格已从4月3日录得的每升520.35卢比的高点下降。同日，汽油价格为每升458.41卢比，这是其在2026年的最高水平。2月28日美伊战争开始后，柴油价格从每升约281卢比开始上涨，而汽油价格则从3月第一周的266卢比开始上涨。

7月17日，石油工业部长表示，政府和总理已指示Ogra根据国际市场趋势每日确定燃油价格。此前，政府每周调整价格。在巴基斯坦，汽油主要用于私人交通、小型汽车、人力车和两轮车辆，而柴油则用于重型运输、发电站和大型发电机。

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