W Pakistanie rząd obniżył detaliczną cenę benzyny o 3,40 rupii pakistańskiej za litr, a szybkobieżnego oleju napędowego (HSD) — o 7,76 rupii. Od 3 listopada benzyna będzie kosztować 374,51 rupii za litr, a olej napędowy — 395,20 rupii, poinformował Dawn, powołując się na komunikat Pakistańskiego Urzędu Regulacji Ropy i Gazu (Ogra).

Nowy mechanizm rekompensat

Według rządu obniżki cen stały się możliwe dzięki nowemu porozumieniu z rafineriami ropy naftowej. Władze oświadczyły, że przedsiębiorstwa będą co miesiąc pokrywać koszty wynoszące około 15 mld rupii. Rząd zakłada, że umożliwi to sprzedaż benzyny o 15 rupii za litr taniej niż po cenach światowych w związku z wojną USA i Izraela przeciwko Iranowi.

Minister przemysłu naftowego Ali Pervaiz Malik oświadczył podczas konferencji prasowej w Islamabadzie, że rafinerie zwiększyły wolumen przerobu i czerpały z tego zyski przez poprzednie trzy miesiące. Jak powiedział, rząd poprosił przedsiębiorstwa o wsparcie ludności w okresie wysokich cen paliw.

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Wahania cen paliw

Cena HSD spadła z maksimum 520,35 rupii za litr, odnotowanego 3 kwietnia. Tego samego dnia benzyna kosztowała 458,41 rupii za litr — był to jej najwyższy poziom w 2026 roku. Po rozpoczęciu wojny USA z Iranem 28 lutego cena oleju napędowego zaczęła rosnąć z około 281 rupii za litr, podczas gdy cena benzyny wzrosła z 266 rupii w pierwszym tygodniu marca.

17 lipca minister przemysłu naftowego poinformował, że rząd i premier polecili Ogra ustalać ceny paliw codziennie, uwzględniając trendy na rynku międzynarodowym. Wcześniej rząd weryfikował ceny co tydzień. W Pakistanie benzyna jest wykorzystywana głównie w prywatnym transporcie, małych samochodach, rikszach i pojazdach dwukołowych, natomiast olej napędowy — w ciężkim transporcie, elektrowniach i dużych generatorach.

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