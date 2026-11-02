В Пакистане правительство снизило розничную цену бензина на 3,40 пакистанской рупии за литр, а высокоскоростного дизельного топлива (HSD) — на 7,76 рупии. С 3 ноября бензин будет стоить 374,51 рупии за литр, а дизельное топливо — 395,20 рупии, сообщает Dawn со ссылкой на уведомление Управления по регулированию нефти и газа Пакистана (Ogra).

Новая схема компенсации

По данным правительства, снижение цен стало возможным благодаря новой договоренности с нефтеперерабатывающими заводами. Власти заявили, что предприятия будут ежемесячно брать на себя расходы примерно на 15 млрд рупий. По замыслу правительства, это позволит продавать бензин на 15 рупий за литр дешевле мировых цен на фоне войны США и Израиля против Ирана.

Министр нефтяной промышленности Али Перваиз Малик заявил на пресс-конференции в Исламабаде, что нефтеперерабатывающие заводы увеличили объемы переработки и получали от этого прибыль в течение предыдущих трех месяцев. По его словам, правительство попросило предприятия поддержать население в период высоких цен на топливо.

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Колебания цен на топливо

Цена HSD снизилась с максимума в 520,35 рупии за литр, зафиксированного 3 апреля. В тот же день бензин стоил 458,41 рупии за литр — это был его самый высокий уровень в 2026 году. После начала войны США и Ирана 28 февраля дизель начал дорожать примерно с 281 рупии за литр, тогда как бензин рос с 266 рупий в первую неделю марта.

17 июля министр нефтяной промышленности сообщил, что правительство и премьер-министр поручили Ogra определять цены на топливо ежедневно с учетом тенденций международного рынка. Ранее правительство пересматривало цены еженедельно. В Пакистане бензин преимущественно используется в частном транспорте, небольших автомобилях, рикшах и двухколесном транспорте, а дизельное топливо — в тяжелом транспорте, на электростанциях и в крупных генераторах.

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