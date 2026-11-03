Bułgaria i Korea Południowa potwierdziły zamiar współpracy przy projekcie nowej elektrowni jądrowej Kozłoduj podczas posiedzenia Wspólnego Komitetu Gospodarczego w Sofii. Strony omówiły również rozszerzenie dwustronnych więzi gospodarczych, informuje Korea Herald.

Projekt elektrowni jądrowej Kozłoduj

Uczestnicy rozmów zaznaczyli, że pomyślna realizacja projektu elektrowni jądrowej Kozłoduj będzie ważnym kamieniem milowym we współpracy gospodarczej obu krajów. Obiecali ściśle współpracować, aby zapewnić postęp projektu.

Południowokoreańska firma budowlana Hyundai Engineering & Construction uczestniczy w projekcie budowy dwóch nowych reaktorów w konsorcjum z amerykańską firmą energetyczną Westinghouse Electric.

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Rozmowy w Sofii

Trzecie posiedzenie Wspólnego Komitetu Gospodarczego Korei Południowej i Bułgarii odbyło się w poniedziałek w Sofii. Współprzewodniczyli mu południowokoreański wiceminister ds. gospodarczych Park Jong-han oraz bułgarski wiceminister gospodarki Krasimir Jakimow.

Było to pierwsze spotkanie komitetu od siedmiu lat: poprzednie posiedzenie odbyło się w Seulu we wrześniu 2019 roku, a pierwsze — w Sofii we wrześniu 2015 roku. Strony omówiły współpracę w handlu i inwestycjach, obronności, energetyce jądrowej, transporcie, nauce i technologii, a także w branżach cyfrowych.

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