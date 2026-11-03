Болгарія і Південна Корея підтвердили співпрацю щодо АЕС Козлодуй — Korea Herald

Болгарія та Південна Корея підтвердили намір співпрацювати над проєктом нової атомної електростанції «Козлодуй» під час засідання Спільного економічного комітету в Софії. Сторони також обговорили розширення двосторонніх економічних зв’язків, повідомляє Korea Herald.

Проєкт АЕС «Козлодуй»

Учасники переговорів зазначили, що успішна реалізація проєкту на АЕС «Козлодуй» стане важливою віхою в економічній співпраці двох країн. Вони пообіцяли тісно взаємодіяти, щоб забезпечити просування проєкту.

Південнокорейська будівельна компанія Hyundai Engineering & Construction бере участь у проєкті спорудження двох нових реакторів у консорціумі з американською енергетичною компанією Westinghouse Electric.

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Переговори в Софії

Третє засідання Спільного економічного комітету Південної Кореї та Болгарії відбулося в Софії у понеділок. Його співголовами були заступник міністра з економічних питань Південної Кореї Пак Чон Хан і заступник міністра економіки Болгарії Красимір Якимов.

Це була перша зустріч комітету за сім років: попереднє засідання пройшло в Сеулі у вересні 2019 року, а перше — у Софії у вересні 2015 року. Сторони обговорили співпрацю у торгівлі та інвестиціях, оборонній сфері, ядерній енергетиці, транспорті, науці й технологіях, а також цифрових індустріях.

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