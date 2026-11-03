Болгария и Южная Корея подтвердили намерение сотрудничать в рамках проекта новой атомной электростанции «Козлодуй» во время заседания Совместного экономического комитета в Софии. Стороны также обсудили расширение двусторонних экономических связей, сообщает Korea Herald.

Проект АЭС «Козлодуй»

Участники переговоров отметили, что успешная реализация проекта на АЭС «Козлодуй» станет важной вехой в экономическом сотрудничестве двух стран. Они пообещали тесно взаимодействовать, чтобы обеспечить продвижение проекта.

Южнокорейская строительная компания Hyundai Engineering & Construction участвует в проекте строительства двух новых реакторов в консорциуме с американской энергетической компанией Westinghouse Electric.

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Переговоры в Софии

Третье заседание Совместного экономического комитета Южной Кореи и Болгарии состоялось в понедельник в Софии. Его сопредседателями были заместитель министра по экономическим вопросам Южной Кореи Пак Чон Хан и заместитель министра экономики Болгарии Красимир Якимов.

Это была первая встреча комитета за семь лет: предыдущее заседание прошло в Сеуле в сентябре 2019 года, а первое — в Софии в сентябре 2015 года. Стороны обсудили сотрудничество в торговле и инвестициях, оборонной сфере, ядерной энергетике, транспорте, науке и технологиях, а также цифровых индустриях.

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